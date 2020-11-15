بالتفاصيل.. إيران تعزز مليشياتها في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف موقع معارض ناطق بالفارسية أن النظام الإيراني أرسل عناصر جديدة من مليشياته إلى الأراضي السورية خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر موقع إيران واير الذي يدار من بريطانيا، الأحد، نقلا عن مصدر له، أن قافلة عسكرية تابعة لمليشيا عصائب أهل الحق العراقية قد دخلت مدينة البوكمال السورية (122 كم جنوب شرق محافظة دير الزور) عبر مدينة حصيبة الحدودية.



وأفاد المصدر أن القافلة العسكرية ضمت 15 شاحنة بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة، ونحو 150 عنصرا من مليشيا عصائب أهل الحق الموالية لإيران، ووصلت إلى سوريا ظهر الإثنين الماضي.

وأضاف أن هذه العناصر عراقية الجنسية وكانوا يتدربون عسكريا في أحد المعسكرات التي تشرف عليها مليشيا الحرس الثوري الإيراني في جنوب إيران.

وأوضح الموقع الناطق بالفارسية أن الحرس الثوري أرسل مؤخرا تعزيزات عسكرية من ثكناته في ريف حلب إلى مناطق دير الزور، والرقة، وتدمر بهدف تعزيز مواقعه.

وشملت تلك التعزيزات حوالي ألف مسلح يتبعون مليشيا تدعي (ذو الفقار)؛ فيما تحاول إيران فرض سيطرتها على مناطق نفوذها بالمنطقة الشرقية داخل التراب السوري، حسب إيران واير.

يشار إلى أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني تعمل على تجنيد شبان في مدينتي البوكمال والميادين السوريتين للإنضمام إلى صفوف المليشيات المنضوية تحت إشرافها داخل سوريا.

وعدلت مليشيات إيرانية في الآونة الأخيرة أسماء بعض الشوارع في مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور السورية في إطار خطة تغيير ديموغرافي.

وأوضحت المصادر أن الشوارع عدلت أسماؤها باللغة الفارسية، حيث تغير اسم شارع يدعى "أنس بن مالك" إلى شارع الخميني (المرشد الأول لإيران).

كما تحول اسم شارع يسمى "الجيش" ويعرف أيضا باسم "الحنيش" في وسط مدينة الميادين إلى شارع الإمام العباس، والذي اتخذت اسمه مليشيا إيرانية تتواجد بدير الزور.

وغيرت المليشيات الإيرانية أيضا اسم شارع "أبو غروب" إلى شارع أطلقت عليه اسم "الشهيد قاسم سليماني"، وذلك في إطار مساعي طهران لتبييض سمعة سليماني الذي كان العقل المدبر لتدخلاتها إقليميا، وساهم بتنفيذ مخططات إرهابية.

وتغير اسم شارع قناة الري المحاذي لمنطقة الكورنيش في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور التي تعد إحدى أكبر مناطق شرق سوريا، إلى شارع فاطميون وهي مليشيات إيرانية قوامها مرتزقة أفغان جندتهم طهران مقابل رواتب شهرية ووثائق لجوء.

ولفتت تقارير سابقة إلى أن المليشيات الإيرانية المتواجدة داخل دير الزور أصبحت تستخدم الأسماء الجديدة للشوارع فيما بينها بالوقت الراهن.