الجيش الليبي يستعد لأردوغان بالذخيرة الحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أجرى الجيش الوطني الليبي مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية، اليوم السبت، في مناطق لم يكشف عنها.

أجرى الجيش الوطني الليبي مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية، في مناطق لم يكشف عنها.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أن الوحدات العسكرية نفذت مناورة كبرة بالذخيرة الحية تحت اسم "واعملوا - الكرامة 2020".

وأوضح أن المناورة تهدف إلى ردع ومكافحة الإرهاب وبسط السلم في كافة الآراضي الليبية، كـ"رسالة نارية لكل متربص ومتآمر."

وأكدت الشعبة في بيانها أن المناورة نفذتها كتائب "لواء طارق بن زياد" المعزز، بالإضافة إلى نُخب من الفرق الخاصة والكتائب التخصصية المدفعية والدروع والصواريخ والهندسة العسكرية والقوات الخاصة وسلاح الجو وفريق القفز المظلي.

ووفقا لبيان الشعبة، نفذت القوات تكتيكات حرفية رادعة هجومية ودفاعية وعمليات اقتحام، بمنتهى الدقة في إصابة الأهداف، وأظهرت القدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض، لتحقيق المهام في التوقيت المحدد.