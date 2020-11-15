تبون ينهي علاج كورونا.. وينتظر الفحوصات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الجزائر، الأحد، انتهاء الرئيس عبد المجيد تبون من بوروتوكل علاج فيروس كورونا الذي أصابه نهاية الشهر الماضي.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، "يؤكد الفريق الطبي أن الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حالياً الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول".



وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت الجزائر للمرة الأولى إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بعد نقله إلى أحد المستشفيات الألمانية.

والإثنين الماضي، أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانين حول الوضع الصحي لرئيس البلاد، وصفت في الأول حالته بـ"التحسن الإيجابي".

قبل أن تصدر بياناً آخر بعد ساعات، أعرب فيه تبون عن "امتنانه وشكره" للجزائريين على "دعواتهم له بالشفاء" موجها لهم رسالة طمأنة بشأن وضعه الصحي.

وتسبب غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن البلاد في تعطيل عدد من المشاريع السياسية والاقتصادية التي وصفت بـ"المصيرية".



بينها التعديل الدستوري الذي يشترط الدستور الجزائري "تصديق رئيس الجمهورية على الدستور الجديد بعد حصوله على الأغلبية الشعبية أو البرلمانية".

ورجحت مصادر خاصة لـ"الخليج 365" أن يجري الرئيس الجزائري تعديلاً حكومياً بعد عودته للبلاد، والكشف عن التعديلات الواردة في قانون الانتخاب قبل عرضه على البرلمان، وهي الخطوة الثانية في إصلاحاته السياسية التي كشف عنها.