حكومة إسرائيل تصادق على اتفاق البحرين.. سلام تاريخي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، بالاجماع على اتفاق السلام مع البحرين وذلك بعد أيام من مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه بالأغلبية.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد على الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية والسلمية والودية مع مملكة البحرين.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني سيقوم بزيارة هي الأولى له إلى إسرائيل يوم الأربعاء المقبل، واصفة هذه الزيارة بـ"التاريخية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، "أقدم الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية والسلمية والودية مع مملكة البحرين إلى الحكومة للمصادقة عليه".

وأضاف: "تشكل إقامة علاقات سلمية مع البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان إنجازًا كبيرًا لدولة إسرائيل".

وتابع نتنياهو: "هذا هو نتاج جهد مستمر قمنا به على مر السنين ، جهد لتوسيع دائرة السلام .. جهد لإحلال سلام حقيقي ".

وأضاف"أود أن أشكر مرة أخرى أصدقائنا ، الرئيس الأمريكي ترامب وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وكل من ساعد - بشكل علني وسري - في تحقيق هذه التحركات التاريخية".

وحطّت طائرة "العال" الإسرائيلية في المنامة برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وبرفقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.



ووقع الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع البحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.