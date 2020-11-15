شرطة دبي تنفي اعتقال إسرائيليين: شائعة لا صحة لها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الإمارات، ما تم تداوله اليوم الأحد، حول اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية في دبي.
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن ما تم تداوله في هذا الشأن "شائعة لا أساس لها من الصحة."
وكانت إحدى الصحف الإسرائيلية المحلية زعمت توقيف إسرائيليين اثنين في إمارة دبي، لتصويرهما منشأة حكومية.
واستقبل مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وغرفة دبي، الأربعاء الماضي، وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى.
ضم الوفد أعضاء من اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية وجمعية المصنعين الإسرائيليين والمعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي.
وجاء اللقاء الذي تم في مقر المركز ببرج الماس، في إطار تعزيز التعاون مع الشركات الإسرائيلية في مجموعة واسعة من القطاعات.
كما استقبلت مطارات دبي، مؤخرا، وفداً من ممثلي 3 ناقلات إسرائيلية هي "العال وإسراير وأركيا" في مكاتبها في مطار دبي الدولي.
جاءت زيارة الوفد بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل والإعلان عن إطلاق رحلات تجارية منتظمة تربط بين الدولتين.
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