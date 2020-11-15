القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأحد، للمرة الأولى بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، وفوز منافسه جو بايدن.
وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر": "لقد فاز لأن الانتخابات زورت".
والجمعة الماضي، أكد الديمقراطي جو بايدن حسمه للانتخابات الأمريكية، بـ306 من أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لدونالد ترامب.
جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، نتائج الفرز في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية المتبقيتين.
وشن ترامب حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة، زاعما حصول عمليات تزوير من دون أن يعرض أي أدلة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقر لأول مرة بفوز بايدن.. ويوضح السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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