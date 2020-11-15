الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على تويتر اليوم الأحد أقر فيها على ما يبدو وللمرة الأولى بفوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني لكنه كرر إدعاءاته الباطلة بالتلاعب في نتيجة الانتخابات. وقال ترامب "لقد فاز لأن الانتخابات زورت".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقول إن بايدن "فاز" ويكرر إدعاءات تزوير الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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