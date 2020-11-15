أردوغان يندد "بألاعيب" الدبلوماسية خلال زيارته لشمال قبرص

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا وجمهورية شمال قبرص لن تتحملا بعد الآن "ألاعيب الدبلوماسية" في نزاع دولي حول الأحقية في الموارد البحرية بشرق البحر المتوسط.

وقال أردوغان خلال زيارة لشمال قبرص التي لا تعترف بها كدولة سوى أنقرة إنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون أن تحصل تركيا وشمال قبرص على نصيب عادل من حقوق السيادة.