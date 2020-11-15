السعودية تسجل 16 حالة وفاة و305 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5657 حالات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 305 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 353 ألفا و 255حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 357 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 340 ألفا و 304.