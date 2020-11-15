- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تعلن انتهاء الرئيس عبد المجيد تبون من بوروتوكل علاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الجزائر، الأحد، انتهاء الرئيس عبد المجيد تبون من بوروتوكل علاج فيروس كورونا الذي أصابه نهاية الشهر الماضي.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب، وفقا لـ "العين الإخبارية"، "يؤكد الفريق الطبي أن الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حالياً الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول".
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت الجزائر للمرة الأولى إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بعد نقله إلى أحد المستشفيات الألمانية.
والإثنين الماضي، أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانين حول الوضع الصحي لرئيس البلاد، وصفت في الأول حالته بـ"التحسن الإيجابي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تعلن انتهاء الرئيس عبد المجيد تبون من بوروتوكل علاج فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.