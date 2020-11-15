شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تؤكد دعم وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع رئيس أرمينيا أرمين ساركيسيان، تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.



والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، الرئيس الأرميني أرمين ساركيسيان في أبوظبي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيس أرمينيا، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات لوقف إطلاق النار بين بلاده وأذربيجان، والذي يسهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس أرمينيا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بحضور الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، علاقات الصداقة و التعاون وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بزيارة رئيس أرمينيا إلى دولة الإمارات، ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات و تمنياته لبلده العريق كل تقدم وازدهار.

واستعرض الجانبان مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة التنموية و الاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية في دولة الإمارات وأرمينيا وتحقق تطلعاتهما المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا و الموضوعات ذات الاهتمام المشترك شملت جهود البلدين في مواجهة تحدي جائحة " كورونا " العالمي و إمكانات تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن.

كما تطرقا إلى تطورات الأحداث في منطقة وسط آسيا و القوقاز.

من جانبه أعرب رئيس أرمينيا عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه العلاقات بين البلدين والارتقاء بها على المستويات كافة، مؤكدا حرصه على تعزيز علاقات أرمينيا و دولة الإمارات و التي تشهد تطورا في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس الأرميني عن تقديره للدور الذي تقوم به دولة الإمارات في تقديم الدعم والعون لمختلف الدول والشعوب خاصة خلال انتشار جائحة " كورونا " حول العالم.

حضر اللقاء، علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، إضافة إلى الوفد المرافق لرئيس أرمينيا.

أول أمس الجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحقيق وقف كامل للأعمال القتالية في إقليم ناغورني قره باغ، موضحا أن حصيلة القتلى تخطت 4 آلاف شخص.

وأعرب بوتين عن أمله في ألا توصف الأوضاع في الإقليم بالنزاع بعد الاتفاقات بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، وأن ننتقل قريبا إلى بحث قضايا أخرى.

وأضاف خلال اجتماع حكومي أن "البيان المشترك الصادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عن زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا مكن من وقف نزيف الدم وإرساء استقرار للأوضاع"، مشددا على أنه "تم وقف عمليات القصف والاشتباكات القتالية بشكل كامل".