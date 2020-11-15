تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غدا الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ س، تصل إلى 30 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:12 والمد الثاني عند 02:33.. والجزر الأول عند الساعة 20:03 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 09:30 الثاني عند الساعة 23:11.. والجزر الاول عند الساعة 16:11 والجزر الثاني عند الساعة 04:56.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 22 85 30

دبي 30 22 80 35

الشارقة 32 21 85 35

عجمان 31 20 80 30

أم القيوين 31 20 80 30

رأس الخيمة 29 20 85 35

الفجيرة 29 21 85 40

العين 29 21 75 25

ليوا 30 19 80 25

الرويس 30 20 80 30

السلع 29 20 80 30

دلما 28 23 85 45

طنب الكبرى 27 21 80 40

طنب الصغرى 27 21 80 40

أبو موسى 27 21 80 40