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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تشكك في تعرض مطار أسمرة لقصف صاروخي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شككت سفارة الولايات المتحدة بأسمرة، اليوم الأحد، في صحة تعرض مطار أسمرة لقصف صاروخي مساء أمس السبت.
وقالت مساء أمس سمعت سلسلة من الأصوات العالية في أسمرة، وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أنها ربما كانت عبوات ناسفة يعتقد أنها كانت في محيط مطار أسمرة الدولي، ولا توجد مؤشرات على تعرض المطار للقصف.
وأوضحت السفارة الأمريكية، في تعميم صحفي على موقعها تحذر فيه مواطنيها بإريتريا، أنه سمعت مساء أمس سلسلة من الأصوات العالية في أسمرة، وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أنها ربما كانت عبوات ناسفة يعتقد أنها كانت في محيط المطار.
وأضافت السفارة أنه لا توجد مؤشرات على تعرض المطار للقصف.
وحذرت السفارة جميع مواطني الولايات المتحدة في أسمرة ، وطالبتهم بتوخي الحذر والبقاء في منازلهم والقيام بالسفر الضروري فقط حتى إشعار آخر.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت سلطات إقليم تجراي شمالي إثيوبيا إنها قصفت مطار عاصمة إريتريا المجاورة بالصواريخ، في هجوم يعزز المخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق في منطقة القرن الأفريقي.
ولم يصدر تأكيد رسمي من إريتريا حول ما أعلنه الإقليم.
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