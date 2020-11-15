إثيوبيا تدعو المجتمع الدولي لإدانة جرائم "جبهة تجراي"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دعت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي لإدانة جرائم جبهة تحرير تجراي بحق المدنيين.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن المجتمع الدولي عليه إدانة المذبحة التي ارتكبتها الجبهة بحق المدنيين في منطقة "ماي خضراء" شمالي إثيوبيا.
وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن وقوع مذبحة، الإثنين الماضي، في بلدة "ماي خضراء"، نسبها شهود إلى قوات تابعة لـ"جبهة تحرير تجراي" عقب هزيمتها في مواجهة الجيش الإثيوبي، وفق ما كشفته "العفو الدولية"، فيما لم تتمكن المنظمة من تأكيد هوية مرتكبي المجزرة وعمليات القتل.
وجاء في تقرير للمنظمة أن العشرات، ومن المرجح المئات، من الناس طعنوا أو قطّعوا حتى الموت في بلدة ماي خضراء الإثيوبية ليلة الإثنين الماضي.
ولفتت المنظمة أن شهودا نسبوا المجزرة إلى قوات تدعم جبهة تحرير شعب تجراي الحاكمة بالإقليم، في ظل نزاعها مع الحكومة الفيدرالية.
وأعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أمس السبت، إرسال فريق تحقيق للتقصي حول وقوع مجزرة في بلدة "ماي خضراء" جنوب غرب إقليم تجراي، شمالي البلاد.
وذكر بيان صادر عن اللجنة وفقا ل "العين الإخبارية" ، أنه تم إرسال فريق تحقيق للتقصي حول وقوع المجزرة، وضمان مساءلة المتورطين فيها.
وأوضح البيان أن الفريق سيعمل على التحقيق وجمع الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أي طرف متورط في الصراع الدائر بين الحكومة الفيدرالية و"جبهة تحرير تجراي".
وتابع أنه تم نشر الفريق في مدينة "ماي خضراء" وأماكن أخرى يعتقد أنها شهدت انتهاكات، لضمان محاسبة الجناة.
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