شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يعزي هاتفيا ملك البحرين بوفاة الأمير خليفة بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب خلال الاتصال الهاتفي عن صادق تعازيه وخالص مواساته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم جلالته وآل خليفة الكرام الصبر والسلوان. وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على صادق مشاعره.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يعزي هاتفيا ملك البحرين بوفاة الأمير خليفة بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.