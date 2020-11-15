شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة تقصف مناطق الأكراد شمال حلب والان مع التفاصيل
وتجدد القصف بعد نحو 48 ساعة من توقف الاشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، على محاور ريف حلب الشمالي.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 نوفمبر قصفاً صاروخياً نفذته القوات الكردية، استهدفت خلاله محاور مدينة مارع الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي.
فيما نفذت الفصائل الموالية لتركيا حملة اعتقالات في بلدة راجو بريف عفرين، طالت مواطنين تظاهروا ظهر (الجمعة)، مطالبين بإصلاحات خدمية في المنطقة، حيث تمكنت الفصائل من اعتقال عدد من المدنيين، واقتادتهم إلى مقراتها العسكرية.
وشهدت مدينة عفرين قبل ساعات استنفاراً عسكرياً للفصائل الموالية لتركيا، إثر اعتداء عنصر من أحرار الشرقية على آخر من فصيل السلطان مراد في مدينة عفرين، اليوم (الأحد)، بالضرب ومصادرة سلاحه، لأسباب شخصية.
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