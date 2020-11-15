شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ممارسات الحوثيين.. القطاع المصرفي اليمني ينهار والان مع التفاصيل
ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين حظروا التعامل مع البنك المركزي في عدن، وتوعدت بوقف عمل كل من يخالف.
في غضون ذلك، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (الأحد)، من ازدواجية القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي في اليمن والتصرفات غير القانونية التي تم اتخاذها أخيرا تجاه البنوك في تعدٍ واضح على مؤسسات اقتصادية وطنية.
وقال المركز في بيان إن «اقتحام البنوك خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما أن لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي».
واستنكر البيان التصرفات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسؤوليها وتوقيف عملها، مندداً بالتعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الإضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني.
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