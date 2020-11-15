شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مجدداً: «الانتخابات مزورة.. والتصويت عبر البريد مزحة مقرفة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، تشكيكه في نتائج انتخابات الرئاسة، وأكد مجدداً أن منافسه جو بايدن «فاز بانتخابات مزورة»، لم يسمح خلالها بعمل مراقبين أو ملاحظين.

وسمى ترامب، في تغريدتين جديدتين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شركة «دومينيون» المملوكة للقطاع الخاص والمسؤولة عن عمليات فرز، باعتبارها سبباً لما جرى، ووصفها بأنها «ذات سمعة سيئة وتستخدم معدات متواضعة».

كما جدد الرئيس الأمريكي هجومه على «الإعلام الصامت والزائف» الذي أعلن فوز بايدن بفارق كبير، وأشار إلى «مواطن خلل» عدة استخدمت لسرقة الأصوات، مضيفاً: «لقد نجحوا كثيراً (...) من دون أن يقبض عليهم». واختتم تغريدتيه قائلا إن «الانتخابات بالبريد مزحة مقرفة..!».

وكان ترامب أكد، مساء السبت، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، بينها ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا.

وقال: «هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات».

وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذا «التزوير» حصل في «ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «غير دستوري».