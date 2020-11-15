شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يواجه ارتفاع موجات اللاجئين الإثيوبيين من «تيجراي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى ولايتي «القضارف وكسلا» السودانيتين، إلى 25 ألف شخص، جرّاء النزاع المسلّح في إقليم تيجراي الإثيوبي، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا»، فيما تحاول الوكالات الانسانية المحلية ووكالات الأمم المتحدة مساعدة اللاجئين، الذين يصلون بأعداد متزايدة حاملين القليل من الممتلكات أو المؤن.

وتتخوف السلطات السوادنية مع ارتفاع موجات اللاجئين الفارين من الصراع، وأعلنت أن عدد الذين وصلوا إلى ولایتي «القضارف» و«كسلا» شرقي السودان وصل الى 944,24 لاجئاً حتى مساء السبت جراء الصراع الدائر في إقلیم تیجراي الإثیوبي. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن ذلك جاء في اجتماع عقده معتمد اللاجئین عبدالله سلیمان ومساعد ممثل المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین بالسودان یان ھینس مان مع المسؤولین في وزارة الصحة بالقضارف مساء السبت، تم من خلاله بحث التدخلات التي تمت لاعانة ھؤلاء اللاجئین.

وقال مساعد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان، إن الأولوية القصوى حالياً هى توفير المأوى والمأكل والمشرب لهؤلاء اللاجئين وترحيلهم لمناطق آمنة وبعيدة عن الحدود. وأضاف أن المفوضية تعكف الآن على إنشاء معسكرات تتوفر فيها كافة مقومات الحياة. وناشد المسؤول السوداني المنظمات العالمية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لتقديم الدعم للاجئين الفارين من الحرب في اقليم تجراي، لافتاً إلى أن الأوضاع تتفاقم بشكل مستمر، ما يستدعي تضافر الجهود لاحتوائها.