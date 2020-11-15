شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للدفاع عن النفس» يطلق برنامج «ثقافتنا الرياضية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن إطلاق البرنامج المعرفي «ثقافتنا الرياضي» الذي يتواكب مع رؤية مجلس الشارقة الرياضي والخطة الاستراتيجية للنادي التي تعتني برفع كفاءة مدربي ولاعبي وإداريي رياضات الدفاع عن النفس، من خلال نشر ثقافة رياضاته، وتنفيذ المبادرات التي تسهم بدعم العملية التدريبية والمعرفية، وإعداد اللاعبين بشكل متكامل يدفع باتجاه تحقيق الإنجازات الرياضية في مختلف المحافل الدولية.

وأكدت إدارة النادي أن المحاضرة الأولى تنطلق، الثلاثاء، عن بعد عبر تطبيق «زووم» وحسابات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقام تحت عنوان «رياضات الدفاع عن النفس، الإصابات الرياضية... الوقاية... الإسعافات الأولية»، ويقدمها الدكتور حمدي عبده عصام الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية في جامعة مدينة السادات بمصر وعضو الكلية الأمريكية للطب الرياضي.

وأوضح أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن البرنامج يستهدف دمج ثقافة التدريب والمعرفة في بوتقة واحدة، من أجل تطوير المستوى الفني بشكل كامل لبناء شخصية متكاملة للرياضيين تمهيدا للدفع بهم في المنافسة وتأهيلهم لنيل الميداليات والكؤوس والجوائز العالمية.

بدوره، أكد عبد العزيز الحمادي مدير الفرق الرياضية والمشرف على البرنامج أن المحاضرات لن تقتصر على الصلة برياضات الدفاع عن النفس فقط، لكنها ستتضمن العديد من المحاور التي تساهم بتنمية الجانبين الذهني والثقافي للرياضي، وستتنوع في مختلف الألعاب (الجوجيتسو، والكاراتيه، والتايكواندو، والجودو) وستشمل محاور تخص جميع الأعمار.

وقال الحمادي: تتضمن المحاضرة الأولى عدداً من المحاور المهمة أبرزها تعريف الإصابة، وأنواعها، والأسباب العامة للإصابات في المجال الرياضي، وأبرز إصابات رياضات الكاراتيه والجودو والجوجيتسو والتايكواندو، والمظاهر المصاحبة للنشاط الرياضي كدلالات لاحتمال حدوث الإصابات، وطرق وأساليب الوقاية من إصابات الملاعب، وتعليمات الأمن والسلامة للتقليل من نسبة الإصابات وآثارها في اللاعبين في مختلف مراحلهم السنية.