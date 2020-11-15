شكرا لقرائتكم خبر عن «مواصلات الشارقة» تستقبل 10973 ألف طلب حجز مركبات الأجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

صرح عبدالعزيز محمد الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات أن الهيئة متمثلة في إدارة أنظمة النقل استقبلت 10973 طلباً لحجز مركبات الأجرة عبر جهاز الاستدعاء الآلي لمركبات الأجرة، من يناير حتى أكتوبر الماضي.

وأكد أن الهيئة تحرص على استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا التي تسهم في توفير الراحة والرفاهية لسكان الشارقة وزوارها، حيث يسهم الجهاز في تقصير وقت وصول مركبة الأجرة للمتعامل بضغطة زر.

وأضاف ان الحجز عبر الجهاز يعد أحد أهم عوامل جذب الجمهور لاستخدام وسائل النقل الجماعي، فقد سهل مهمة انتشار مركبات الأجرة في الأماكن الصحيحة لضمان وصولها إلى المتعامل بأقصى سرعة، وقد بلغ عددها 80 جهازاً موزعة على مختلف مناطق إمارة الشارقة، ومنها 10 في المنطقة الشرقية، سعياً لتوفير أحدث الأنظمة التي تعمل على توفير أكبر قدر من الراحة والسهولة لمستخدمي مركبات الأجرة لاسيما في الأماكن التي تشهد ازدحاماً وكثافة، وقد بلغ عدد طلبات حجز المركبات عبر الجهاز 3301 طلباً في موقع فندق سنترو الشارقة.

كانت هذه تفاصيل خبر «مواصلات الشارقة» تستقبل 10973 ألف طلب حجز مركبات الأجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.