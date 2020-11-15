شكرا لقرائتكم خبر عن «فنية الدرجات» تدشن تحضيراتها للمرحلة المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

بدأت اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للدراجات الهوائية تحديد أهداف المرحلة المقبلة، وإعداد العدة لتحديات السنوات الأربع المقبلة من عمر المجلس.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة منصور بوعصيبة أسند خلال اجتماعه الأول مهمة قيادة دفة اللجنة الفنية في الاتحاد إلى خليفة يوسف بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة لما يمتلكه من خبرة كبيرة بشؤون اللعبة كونه أحد أبرز لاعبيها السابقين ولكونه نائباً سابقاً في الاتحاد.

وكان خليفة بن عمير أعد ورقة عمل سجل بها جل خبرته وتطلعاته وتطلعات المجلس الجديد التي يسعى إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة من عمر الاتحاد، وفي مقدمة هذه الأفكار توسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات على مستوى الدولة والدعوة إلى إنشاء أندية متخصصة في رياضة الدراجات في كل إمارة على غرار نادي أبوظبي للدراجات الهوائية.

وأكد بن عمير أهمية الفرق المجتمعية المنتشرة على مستوى الدولة التي تضم محبي وعشاق رياضة الدراجات من مواطنين ومقيمين واعتبرها نواة لاكتشاف النجوم، مشيراً إلى أن الاتحاد سيهتم بهذه الفرق وسيسعى لتنظيم وإدارة سباقات دورية معتمدة لهذه الفرق.

وذكر أن مجلس إدارة الاتحاد بصدد مخاطبة المجالس الرياضية على مستوى الدولة لمعرفة كافة سباقات الدراجات التي تنظمها تلك المجالس على مدار العام للتنسيق معها وإدراج سباقاتها في أجندة سباقات الاتحاد.

وأكد أن المجلس الجديد لاتحاد الدراجات يضم مجموعة شابة ومنسجمة من الأعضاء برئاسة منصور بوعصيبة ابن اللعبة الذي تعول عليه القيادة الرياضية بالدولة آمالاً كبيرة في مجال اللعبة التي أصبحت الآن تحظى باهتمام كبير من قبل كافة حكومات الدولة بدليل ما تم تشييده من مضامير وطرق خاصة لممارسة هذه الرياضة على مستوى الدولة.

ووعد بتنظيم سباقات نوعية في كل إمارات الدولة خلال الفترة المقبلة إضافة لكل السباقات والبطولات المعتمدة.

