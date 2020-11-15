وزيرة الصناعة تتفقد استعدادات جناح مصر في معرض إكسبو دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تفقدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، الاستعدادات الخاصة بمبنى الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2021 بالإمارات العربية المتحدة.

وأكدت جامع، على أن الحكومة والقيادة السياسية توليان اهتماماً كبيراً لإنجاح المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي 2021، والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليمي والعالمي، والإستفادة من رواج المعرض على الساحة الدولية و طابعه الفريد كونه يقام لأول مرة في إحدى دول المنطقة العربية.

وأشارت جامع في البيان، إلى أن الجناح المصري بالمعرض سيسلط الضوء على مساهمة الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وجاء تفقد الوزيرة بحضور عدد كبير من المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ريم الهاشمي وزير الدولة للتعاون الدولي، ومدير إكسبو دبي، والسفير شريف البديوي سفير مصر بالامارات، والسفير أشرف الديب قنصل عام مصر بدبي، والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، والدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، والدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وقالت الوزيرة إن الجناح المصري يتميز بتواجده في أهم منطقة بمدينة اكسبو دبي، حيث يقع بمنطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من الخبرات والحضارة المصرية.

وأشارت جامع، إلى أنه سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والإفريقي والدولي كدولة سلام وتنمية، وهو الأمر الذي روعي إظهاره داخل الجناح من خلال المضمون المعروض بالجناح، وكذلك خارجه من خلال الكلمات التي سوف تُنقش على واجهة الجناح المصري باللغة الفرعونية والتي تمثل مجموعة من الرسائل المُتعارف عليها في التعاليم المصرية القديمة.

وأوضحت جامع إنه تم – منذ الإعلان عن مشاركة مصر بالمعرض- تشكيل لجنة وطنية تنسيقية تضم أكثر من 25 وزارة فضلاً عن المؤسسات والهيئات الأهلية وتجمعات رجال الأعمال والبنوك لتكون معنية بمتابعة المشاركة المصرية فى المعرض ونقل صورة مصر الحالية ورؤيتها المستقبلية إلى العالم في مختلف المجالات وذلك من خلال الجناح المصري المشارك في المعرض.

ولفتت إلى أنه تم أيضاً تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة الأعمال التحضيرية، والتنظيمية والإجرائية للمشاركة المصرية بالتنسيق مع الشركة المصرية المنفذة والجهات المصرية أعضاء اللجنة الوطنية.

وأشارت الوزيرة أن المشاركة المصرية في هذا المعرض الهام سيكون لها آثارًا اقتصادية كبيرة، وسيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أنه سيتم استغلال المشاركة المصرية بالمعرض للتنسيق مع الدول الإفريقية لدعم استراتيجية مصر نحو أفريقيا.

وأضافت جامع أن مصر تخطط للمشاركة بعدد من الأحداث والفعاليات الدولية المقامة خلال مدة المعرض التي تبلغ 6 أشهر، وتضم الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، فضلاً عن الاستعدادات التي تُجرى على أعلى مستوى للتحضير لليوم الوطني لمصر والذي يحظى بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مؤكدة أن مصر ستحظى بحضور فعال خلال المعرض على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض التطورات في هذا الملف، من حيث نتائج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات العملاقة، فضلاً عن وجود فرص لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية، وهو الأمر الذي تسعى الوزارة لاستغلاله من خلال التنسيق مع الشركات المصرية المهتمة بهذا الأمر.

وقال أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو دبي، إنه يجري حالياً تنظيم زيارة عدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية الجناح المصري بالمعرض فى رسالة ترويجية إلى العالم خاصةً وأن المعرض من المتوقع أن يستقبل 25 مليون زائر من حوالي ١٩٠ دولة.

ويتوقع مغاوري، أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري بالمعرض 2.5 مليون زائر، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لاجتذاب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري واستعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري، الأمر الذي سيكون له أثر جيد في دعم جهود زيادة أعداد السائحين الأجانب لمصر خلال عام 2022.

وعقدت نيفين جامع جلسة مباحثات مع ريم الهاشمي وزير الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات الشقيقة ومدير معرض دبي 2020، حيث تركز اللقاء على استعراض المشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020.

واستعرضت جلسة المباحثات الاستعدادات التي قامت بها دولة الإمارات لإنجاح هذا الحدث العالمي وكذا استعراض توقعات الجانب الإماراتي من المشاركة المصرية.

وحضر المباحثات السفير شريف البديوي سفير مصر بدولة الإمارات والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي.

وقالت الوزيرة، إن اللقاء استعرض الاستعدادات المصرية للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام سواء من خلال محتويات الجناح المصري وتصميمه والذي يعكس الهوية المصرية والحداثة أيضا .

وتقدمت جامع بالشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة على بناء مبنى الجناح المصري وهو الأمر الذي يعكس العلاقات الإستراتيجية والأخوية بين البلدين

وقالت ريم الهاشمي وزير الدولة للتعاون الدولي الاماراتية، إن بلادها تحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري مع دولة مصر الشقيقة باعتبارها إحدى الشركاء الاستراتيجيين للإمارات بالمنطقة، مشيرةً إلى دعم الإمارات للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 وسعيها الدائم لإنجاح الجناح المصري بالمعرض .

وأشارت الهاشمي، إلى أن إدارة المعرض على تواصل دائم مع فريق عمل الجناح المصري لوضع خريطة فعاليات قوية تلقى الضوء على التطور الكبير الذى تشهده مصر وجذب أكبر عدد من الزوار من مختلف الجنسيات لزيارة الجناح المصري.