البرهان: وصول قادة الحركات إلى السودان يدعم مسيرة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن وصول قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلام في جوبا إلى السودان اليوم يمثل خطوة كبيرة وداعمة لمسيرة السلام الشامل في البلاد.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم الأحد - أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي التقى قادة أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان.

ورحب البرهان بقادة وصناع السلام، مؤكدا أن وصولهم إلى السودان يؤدي إلى طي صفحة الحرب، واستشراف مرحلة جديدة في تاريخ السودان يسودها السلام والأمن والاستقرار