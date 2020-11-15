الأزهر: تخفيض أعداد المقبولين بالمدن الجامعية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت جامعة الأزهر، أن الظروف التي مرت بها البلاد ووجوب اتخاذ الإجراءات الاحترازية، تسببت في تسكين المدن الجامعية بنسبة 60 % من قوتها الأساسية، بعد تخفيض أعداد الطلاب والطالبات في الحجرات بنسبة 40%،؛ كإجراء من الإجراءات الاحترازية، وتخصيص جزء من أحد مباني المدن الجامعية لعزل الطلاب والطالبات حال حدوث إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، الأحد، أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عقد اجتماعا موسعا ضم قيادات المدن الجامعية، عقب عودته وتعافيه من وعكته الصحية؛ للوقوف على إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات.

وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش بعض الأمور التي تضمنت ما نشر على بعض مواقع السوشيال ميديا من دهان بعض الحجرات بألوان مختلفة، وأوضح مدير عام المدن الجامعية أن الطلاء يرجع لمجموعة من الطلاب أعلنوا عن نيتهم بالقيام بدهانها، وإجراء عملية صيانة وتجميل لها على نفقتهم الشخصية، وبدورها قامت إدارة المدن الجامعية بتوجيه الشكر لهم وتكريمهم، مؤكدة على أنهم نماذج مضيئة يجب أن يُقتدى بها في الانتماء والحفاظ على مؤسسات الجامعة.

ومن المقرر أن تبدأ جامعة الأزهر تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية الحاصلين على تقدير جيد جدًّا بكليات الجامعة بالقاهرة، بدءا من غد الاثنين.