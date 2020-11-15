جامعة الأزهر تكشف حقيقة اختطاف طالبة من أمام فرع مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت جامعة الأزهر، أن ما أثير بشأن خطف طالبة من أمام المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، شائعة مغرضة لا أساس لها من الصحة، بحسب بيان صحفي.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، الأحد، أنه بمراجعة دفاتر حضور طالبات المدينة الجامعية بالقاهرة وغيابهن، تبين عدم تلقي أي بلاغ بغياب أي طالبة.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات بعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن الظروف الاستثنائية الحالية لمواجهة أي تداعيات لجائحة أزمة فيروس كورونا تتطلب التكاتف من الجميع في مواجهة تلك الأزمة التي تضرب العالم أجمع؛ شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا.

وتداول طلاب جامعة الأزهر، أمس، منشورات عن تعرض طالبة للاختطاف في تمام الثامنة والنصف مساءً، من أمام سور الجامعة بمدينة نصر.