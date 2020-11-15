صور.. محافظ دمياط تتفقد مشروع "شطا 2" بتكلفة 156 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة ميدانية، تفقدت خلالها مشروع الإسكان بموقع شطا 2، بحضور حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والمهندس أحمد عامر مدير مديرية الإسكان.

ويضم المشروع 13 عمارة إسكان اجتماعي تتضمن 208 وحدات سكنية، فضلا عن 7 عمارات أخرى إسكان استثماري تتضمن 112 وحده سكنية بإجمالي 320 وحدة تجارية، وبتكلفة إنشاءات وأعمال رصف وتوصيل مرافق بلغت 156 مليون جنيه.

وتفقدت المحافظ الوحدات السكنية والتجارية بالمشروع، إذ أشادت بمستوى الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، مؤكدة أنه من المقرر افتتاح المشروع قريبًا، كما أكدت أنه جرى تنفيذ جهود كبيرة خلال الفترة الماضية والذي أدى إلى إحداث طفرة بذلك القطاع.