بنات المؤسسة.. "لا نخبر أحد أننا هنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير: مارينا ميلاد

رسوم: سحر عيسى

صارت هبة، صاحبة الـ25 عامًا، أمًا لفتيات يبلغ عمر إحداهن 16 عامًا!

اختارت أن تكون أما بديلة لهولاء الفتيات اللاتي فقدن والديهن أو افترقن عنهم، وتعشن داخل مؤسسة رعاية الأطفال التي عاشت فيها مثلهن منذ كان عمرها 8 سنوات.

"كانت تخشى المجتمع وزملاءها في المدرسة والجامعة قبل أن تفاجئنا كلنا بما أصبحت عليه الآن".. تقول وفاء جمال، مُشرفة هبة حين كانت طفلة، والتي يتجاور اسمها معها الآن في جدول المشرفات بالمؤسسة.

في هذا التقرير، سنتعرف على قصة هبة التي تحولت من فتاة بالمؤسسة إلى مشرفة وأم بديلة، كذلك الوصمة التي تلاحقها ومن معها وتأخذ اسم "بنات المؤسسة".