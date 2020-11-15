الدفاع الروسية: بدء عمل المجموعة الطليعية لمركز التجاوب الإنساني في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الطليعية من قوام المركز الخاص بالتجاوب الإنساني قيد الإنشاء في إقليم قره باغ قد بدأت عملها في عاصمة الإقليم ستيباناكيرت، يوم السبت.

وأشار المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة، اليوم الأحد، إلى أن عناصر فريق العمليات التابع لوزارة الطوارئ الروسية يجري نقلها اليوم حاليا إلى قره باغ، مضيفا أن قوام المركز الإنساني قيد الإنشاء سيتم تعزيزه خلال الأيام القريبة، بما في ذلك بواسطة نقل وحدات من قوات حرس الحدود (التابعة لهيئة

الأمن الفدرالي) وممثلي الأجهزة الأخرى للسلطة التنفيذية الروسية إلى الإقليم، على أن يشرع المركز، اعتبارا من يوم 20 نوفمبر، في تنفيذ مهامه المتعلقة بالتجاوب الإنساني بصورة كاملة.

والجمعة الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بإنشاء المركز الحكومي للتجاوب الإنساني الخاص بإقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

وجاء في المرسوم أن إنشاء المركز سيتم "بهدف الإسهام في حل القضايا الإنسانية وإعادة إعمار

البنية التحتية المدنية" في إقليم قره باغ، بعد النزاع المسلح الذي دام أكثر من 40 يوما. وأوضحت الوثيقة أن المهام الرئيسية للمركز تتمثل في الإسهام بعودة النازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة، ومساعدة أجهزة الدولة في كل من أذربيجان وأرمينيا في إعادة إعمار البنية التحتية المدنية في قره باغ، و"تهيئة الظروف الملائمة لضمان الحياة الطبيعية لسكان الإقليم".

وفي الأسبوع الماضي، أصدر زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانا حول فرض وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية في الإقليم، مع توقف قوات الطرفين بمواقعها الراهنة، ونشر عسكريين روس بطول خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وكذلك بطول الممر الواصل بين الإقليم وأرمينيا.