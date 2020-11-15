مسلحون يقتلون 34 شخصا بهجوم على حافلة غرب إثيوبيا

أعلنت اللجنة الوطنية الإثيوبية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن مسلحين في غرب إثيوبيا قتلوا 34 شخصا على الأقل، في هجوم على حافلة.
وقالت اللجنة إن المسلحين هاجموا حافلةليل السبت، مع تنامي المخاوف من حدوث فراغ أمني في البلاد وسط حملة عسكرية في الشمال.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبيةإن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع بعد ما وصفته بهجوم "مروع" على حافلة ركاب في منطقة بني شنقول-جوموز.
وقال دانييل بيكيلي، رئيس اللجنة في بيان: "الهجوم الأخير هو إضافة قاتمة للتكلفة البشرية التي نتحملها جماعيا".
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