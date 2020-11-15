وزارة التنمية تناشد المواطنين بتحديث الضمان الإجتماعي قبل 20 نوفمبر

تصدر "تحديث الضمان" محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية عقب نشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مناشدة لجميع المستفيدين بضرورة تحديث بياناتهم وبيانات ذويهم عبر موقع الوزارة الالكتروني قبل انتهاء موعد التحديث والمقرر بعد خمس أيام.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن يوم 20 نوفمبر أخر موعد للتحديث، مشددة على ضرورة التحديث لضمان استمرار صرف المعاش، وكتبت:" عزيزي مستفيد الضمان الإجتماعي..تبقى 5 أيام على انتهاء فترة التحديث، لذا بادر بتحديث بياناتك بكل يسر و سهولة عبر الرابط/http://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/ قبل

تاريخ ٢٠ نوفمبر لضمان استمرار صرف المعاش الضماني".

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي

. الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد.

. اختيار الملف الشخصي.

. الضغط على تحديث البيانات.

. مراجعة البيانات وفق المستجدات ثم الضغط على أيقونة "إرسال الطلب".

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت قبل أيام عن إطلاق حملة تستهدف بها مستفيدي خدمات الضمان الإجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي

ويهدف نظام الضمان الإجتماعي إلى تحقيق حد أدنى من الدخل ليلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد بالمملكة العربية السعودية، بجانب ضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تمتاز بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الإجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى، بالإضافة إلى إيجاد رابط وثيق بينهم، وتقديم الدعم والحماية الإجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

فيما يتماشى المشروع مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية المطلوبة.

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