اندلاع حريق هائل بمسجد أثري في إسطنبول التركية

اندلع حريق هائل بمسجد "فانيكوي" الأثري المطل على مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول التركية اليوم الأحد.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن رجال

الإطفاء يحاولون من خلال البر والبحر إخماد الحريق الذي يلتهم مبنى المسجد الخشبي، في تخوفات من وصوله إلى المنازل المجاورة، وغابة تقع خلف موقع المسجد.. ولم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق.



وكان المسجد قد شيد في القرن الـ17 في فترة حكم السلطان العثماني محمد الرابع، ويقع في الجزء الأسيوي من إسطنبول.