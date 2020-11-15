أكد توت قلواك، رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، أن الوساطة ستواصل جهودها من أجل إلحاق بقية الحركات السودانية بعملية السلام، منوهًا بأن وصول عبدالواحد محمد نور، رئيس "حركة تحرير السودان - جناح عبدالواحد نور" إلى أوغندا يمثل خطوة في سبيلاستكمال السلام.
لسلام السودان.
وأعرب قلواك - في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بالتزامن مع وصول قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلام إلى الخرطوم - عن سعادته بوصول قادة أطراف العملية السلمية إلى السودان، للمشاركة في الاحتفال بتوقيع اتفاق جوبا
وأشار إلى الدور الكبير، الذي لعبه الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، في إنجاز السلام في السودان، مشددا على أن الاستقرار في السودان هو استقرار لدولة جنوب السودان.
وأشاد بدور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات جوبا، في التوصل إلى هذا السلام الذي ظل ينتظره السودانيون طويلاََ.
كانت هذه تفاصيل خبر جوبا تتعهد بمواصلة جهودها لإلحاق بقية الحركات بعملية السلام السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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