هونج كونج تُسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة إلى 5458 حالة.



وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية تشوانغ شوك-كوان - في تصريح اليوم - إن 5 من الإصابات المسجلة جاءت بعدوى محلية و9 حالات وافدة من الخارج، مشيرة إلى أن حالة من الإصابات

المحلية لم يعرف مصدر إصابتها حتى الآن.



وحذرت كوان من مخاطر اندلاع موجة تفش للفيروس في المنطقة الإدارية الخاصة في ظل استمرار تسجيل حالات عدوى مجهولة المصدر، لافتة إلى أنه يجب ألا يتم تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس، مع التحلي بأعلى درجات اليقظة حيال حالات الإصابة المحلية والوافدة من الخارج.



ولفتت إلى أن أربعة معامل مؤقتة أقامتها حكومة المنطقة في جميع أنحاء هونج كونج بدأت عملها اليوم؛ لتوفير اختبارات للسكان بمقابل لا يتجاوز 31 دولارا أمريكيا، في محاولة لرصد ووقف سلاسل انتقال الفيروس محليا.



يُشار إلى أن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في منطقة "هونج كونج" يقف عند 108 حالات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.