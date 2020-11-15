فلسطين تُسجل 976 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 976 إصابة جديدة و7 حالات وفاة و585 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



أشارت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء

الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد - إلى وجود 39 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينة أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.