محكمة جزائرية تُقضي بالسجن 5 سنوات لمدير مجمع النهار الإعلامي

قضت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار (نحو 800 دولار) ضد المدير العام لمجمع النهار الإعلامي، محمد مقدم، وشهرته "أنيس رحماني".



كانت النيابة العامة بالمحكمة طالبت بسجن رحماني 10 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار بتهمة تسجيل ونشر مكالمة هاتفية تمت بينه وبين ضابط

كبير في الجيش.



وواجه رحماني تهمًا تتعلق بجنحة إهانة قائد أثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي وإهانة هيئة نظامية، إضافة إلى جنحة القذف، والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها.



من جهة أخرى، قرر مجلس قضاء الجزائر

العاصمة (محكمة الاستئناف) اليوم تأجيل محاكمة وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري، بناء على طلب دفاع المتهمين.



ويواجه الوزيران السابقان تهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة.



كانت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة قد أدانت جمال ولد عباس وسعيد بركات في الحكم الابتدائي بالسجن 8 و4 سنوات على الترتيب وتغريم كل منهما مليون دينار جزائري.