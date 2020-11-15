الجبير للألمان: لا نحتاج أسلحتكم

انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير حظر ألمانيا تصدير الأسلحة للملكة ووصفه بأنه خطأ وغير منطقي، مشددًا على أن المملكة تستطيع شراء أسلحة من عدد من الدول، وهي تفعل ذلك، وقول ألمانيا بأنها لن تبيع أسلحة للسعودية، لا يحدث فرقًا. وأضاف الوزير الجبير في سياق مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قائلاً: «نعتقد أن هذا خطأ لأن الحرب في اليمن حرب مشروعة، وأجبرت المملكة على خوضها».



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