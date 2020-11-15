أذربيجان توافق على تمديد مهلة الانسحاب الأرمني من كالباجار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 3:55 مساءً

بعد أسابيع من القتال بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ، أعلنت أذربيجان اليوم الاحد وبوساطة روسية موافقتها على تمديد الموعد النهائي لانسحاب الأرمن من منطقة كالباجار في إطار اتفاق سلام جرى التوصل إليه.

وأكّد مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حكمت حاجييف، أنّ بلاده ”وافقت على تمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات المسلحة الأرمينية، والمستوطنين الأرمن غير الشرعيين من كالباجار حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر“.

وجرى التوصل في بداية الأسبوع الحالي إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية، ينهي أحدث فصل من فصول هذا النزاع الدامي المديد.

ويكرّس الاتفاق المكاسب التي حققتها القوات الأذربيجانية على الأرض، وينص على التخلي عن مناطق إضافية لصالح باكو وبدأت روسيا نشر نحو ألفي جندي لحفظ السلام في ناغورني قره باغ بعد الاتفاق.