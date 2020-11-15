الإمارات تمنح “الإقامة الذهبية” لـ 6 فئات من المقيمين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 2:06 مساءً

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، منح الإقامة الذهبية لفئات من المجتمع لمدة 10 سنوات.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه في “تويتر”: “الإخوة والأخوات.. اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين.. لمدة 10 سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر”.

وأضاف: “كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم”.

وأكد الشيخ محمد بن راشد، “إن هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات”، “والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات”.