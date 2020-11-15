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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إثيوبيا يرد على "قتال قوات إريترية" في تيغراي والان مع التفاصيل
الأحد 15 نوفمبر 2020
قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في بيان الأحد، إن بلاده قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في ولاية إقليم تيغراي شمالي البلاد "بنفسها".
وأصدر أبي أحمد البيان على تويتر بعد ساعات من إعلان قائد قوات تيغراي دبرصيون جبراميكائيل أن قواته تقاتل قوات من إريتريا المجاورة بالإضافة إلى القوات الإثيوبية.
وتأتي تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بعد ساعات قليلة من تصريحات زعيم القوات المحلية في إقليم تيغراي قال فيها إن قواته أطلقت صواريخ على مطار العاصمة الإريترية أسمرة مساء أمس السبت، مؤكدا بذلك تقارير دبلوماسيين عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 12 يوما في إثيوبيا.
وكتب جبراميكائيل رئيس إقليم تيغراي في رسالة نصية إلى رويترز: "القتال لا يزال مستمرا على عدة جبهات".
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