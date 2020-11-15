شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 357 حالة تعاف من كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 15 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020، تسجيل 305 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 353255 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 357 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 340304 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5657 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7294 والحالات الحرجة 810 حالة.

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