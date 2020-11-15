بعمر قرن.. المغرب يودع أكبر زعيم حزبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ودع المغاربة، أحد أكبر الزُعماء السياسيين سناً، وهو المحجوبي أحرضان، الذي توفي الأحد عن عمر يناهز 100 عام.

وكان أحرضان يعاني منذ فترة طويلة من مرضي "الزهايمر" و"الباركينسون".



وقالت مصادر حزبية لـ"الخليج 365" إن أحرضان توفي في أحد مستشفيات العاصمة الرباط، فيما يُنتظر أن يُوارى جُثمانه غدا الإثنين بمسقط رأسه في منطقة ولماس الأمازيغية، أواسط جبال الأطلس.

والمحجوبي أحرضان، الذي وُلد بداية عشرينيات القرن الماضي، هو أحد أعرق القياديين السياسيين؛ إذ أسس حزب الحركة الشعبية، وقاده لسنوات.



كما شارك في 8 حكومات مغربية، ليكون شاهداً على محطات سياسية كبرى في تاريخ المملكة.





مسيرة أحرضان، بدأت في المدرسة العسكرية "دار البيضا" بمدينة مكناس، التي تخرج فيها عام 1940 برتبة ضابط.

وشارك كضابط في الحركة الوطنية المغربية، وكان عضوا بالمجلس الوطني للمقاومة، ليُعين والياً على العاصمة الرباط، مُباشرة بعد استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي.

عمل رفقة الراحل الدكتور الخطيب، على تنظيم الحركة الشعبية، التي انعقد مؤتمرها الأول عام 1959، بعد حصولها على الاعتراف القانوني من السلطات المغربية.

تقلد أحرضان عدة وظائف حكومية، إذ كان وزير دفاع أول حكومة يُشكلها الملك الراحل الحسن الثاني بين 1961 و1964، ثم عُين وزيراً للفلاحة (الزراعة)، وبعدها حمل حقيبة الفلاحة والإصلاح الزراعي عام 1965.

وفي عامي 1966 و1967، عُين وزيراً للدولة مُكلفاً بالدفاع الوطني، ليشغل منصب وزير دولة بدون حقيبة عام 1977.





كما عينه الملك الراحل الحسن الثاني وزير دولة مكلف بالبريد والمواصلات في حكومة أحمد عصمان عام 1977.

وفي حكومة الراحل المعطي بوعبيد، حمل حقيبة التعاون عام 1979، ليُغيرها عائدا إلى منصب وزير دولة في حكومة محمد كريم العمراني عام 1983 بصفته زعيم أحد الأحزاب الستة الكبرى في المغرب.

وبداية التسعينيات، أسس حزباً جديداً أسماه "الحركة الوطنية الشعبية، بعدما أعفي من مهامه كأمين عام للحركة الشعبية عام 1986 من طرف المؤتمر الاستثنائي للحزب.

وبعد 20 سنة، لملمت قيادات الحركة شمل التنظيم، لتتوحد جميع الحركات المُنشقة بما فيها الحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي، في حزب واحد هو الحركة الشعبية، وتم اختيار المحجوبي أحرضان رئيسا للحزب ومحمد العنصر أمينا عاما له.

وظل أحرضان رئيسا لحزب الحركة الشعبية إلى أن وافته المنية، صبيحة اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض.