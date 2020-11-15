شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترمب مغرداً: بايدن فاز بسبب تزوير الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على "تويتر" اليوم الأحد أن منافسه الديموقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية بسبب التزوير وأن التصويت عبر البريد مزحة مثيرة للاشمئزاز.



الجدير بالذكر أن أنصار ترمب تجمعوا أمس كثفوا من مظاهراتهم احتجاجاً على انتخابات يرون أنها شهدت تلاعباً، أو أنها سُرقت من مرشحهم، وحمل البعض أسلحة أو اشتبكوا مع مؤيدين للمرشح المنافس جو بايدن كانوا متجمعين في ولايات حاسمة، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

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