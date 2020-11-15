شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في السعودية تتراجع لأدنى مستوى منذ 7 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020، تسجيل 305 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 353255 حالة لتتراجع لأدنى مستوى لها منذ 7 أشهر .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 357 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 340304 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5657 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7294 والحالات الحرجة 810 حالة.

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