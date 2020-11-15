عائشة ماهماه تعود إلى شاشة التلفاز

تستعد الفنانة عائشة ماهماه للعودة إلى شاشة التلفاز، من خلال عمل فني جديد، هو مسلسل تلفزي بعنوان “التبادل”، من إخراج جيهان بحار.

وتشارك ماهماه في المسلسل، الذي يجري تصويره، في الفترة الحالية، برفقة الفنان رفيق بوبكر، والممثلة ماجدولين الإدريسي.

ويرتقب أن يتم عرض المسلسل الجديد على شاشة القناة الأولي، التي أصبحت تراهن على الدراما المغربية، لرفع نسب المشاهدة.

وكانت الإشاعة قد لحقت مهماه، أخيرا، إذ راج قبل مدة ليست بالطويلة خبر كاذب عن إصابتها بالسرطان، بعد ظهورها حليقة الشعر، قبل أن تنفي ذلك، وتوضح أنها حلقت شعرها تضامنا مع المصابين به فقط.