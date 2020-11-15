شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. القبض على آسيويين تورطا في مشاجرة عنيفة بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الداخلية البحرينية أنه تم إلقاء القبض على المتورطين في المشاجرة التي وقعت بين آسيويين على شارع الفاتح، (مديرية العاصمة).

وأكدت أن المشاجرة بسبب خلافات شخصية، وأسفرت عن إصابة أحدهم حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.