حالات الشفاء تفوق الإصابات في الموقف الوبائي الجديد



أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تجاوز حالات الشفاء اليومية من فيروس كورونا لعدد الإصابات. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسجيل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا"، مشيرة إلى "تسجيل 47 حالة وفاة بالوباء". وأضافت أن "2813 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا".

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