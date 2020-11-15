إنزال جوي يطيح بقياديين بـ'داعش' في كركوك

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في بيان تلقته الخليج 365، ان "الابطال في جهاز مُكافحة الإرهاب نفذوا واجبين منفصلين، اسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وهما (ن. خ) و ( م. ن)".واضاف البيان، أن ذلك جاء "بعد عملية إنزال جوي بإسناد الطائرات المروحية للتحالف الدولي في وادي زغيتون بمحافظة كركوك، وهما قياديان في عصابات داعـش الإرهابية والمسؤولان عن الدعم اللوجستي لهذه العصابات في تلك المنطقة".

وتابع البيان "وقد جرت عملية القبض، فجر اليوم، بتنسيق عالي المستوى مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية".