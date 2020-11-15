لحسم ملف الكهرباء.. امين مجلس الوزراء يلتقي وفدا من 'سيمنز'

بحث الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الاحد، مع وفد من شركة "سيمنز" خطوات تحسين الشبكة الكهربائية في العراق.

وقال مكتب الغزي في بيان تلقته الخليج 365، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، بحث مع وفد شركة سيمنس الألمانية، خطوات تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية، عبر المشاريع التي تنفذها الشركة في عدد من المحافظات، وديمومة العقود الموقعة مع الحكومة العراقية، فضلاً عن مراحل الإنجاز الخاصة بإنشاء المحطة الغازية في محافظة واسط، بطاقة إنتاجية تبلغ (1300) ميغا واط، وضرورة إنجازها قبل حلول فصل الصيف المقبل".



وأكد الغزي بحسب البيان على "ضرورة تركيز الشركة على وضع دراسة فنية خاصة بعملية نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كونها المشكلة الأساسية لقطاع الكهرباء في العراق، إضافة إلى تجهيز وزارة الكهرباء بالعدادات الذكية، بحسب المواصفات الفنية الحديثة، وتوزيع جهد الشركة بإنشاء المحطات، على وفق التعداد السكاني في مناطق الغربية والجنوبية والشمالية، كي تغطي حاجة العراق الفعلية والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي".



وأكد ممثلو الشركة، وفقا للبيان عزم سيمنس على "الجدية في العمل وتكثيف الجهد، من أجل تنفيذ العقود المبرمة، بحسب التوقيتات الزمنية المحددة ضمن بنود العقد، وإنهاء ملف الكهرباء في العراق، والمضي بإعداد الدراسة الفنية الخاصة بتحديث وتطوير الشبكة الكهربائية، فيما يخص بعملية نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية".