القطامي: تكريم خط الدفاع الأول وسام شرف للقطاع الصحي في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، إن توجيه لشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتخصيص الدورة الجديدة لمبادرة أوائل الإمارات، لتكريم التجارب الاستثنائية من شخصيات ومبادرات في خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة كوفيد-19 العالمية، يُعد رسالة بالغة المعاني من سموه للمتفانين في عملهم والمخلصين في أداء مسؤولياتهم، ممن واصلوا الليل بالنهار لحماية المجتمع والمحافظة على صحة وسلامة وحياة أفراده، وأيضاً لكل من بادروا واصطفوا خلف الدفاع الأول.



وأضاف: إن توجيه بتكريم التجارب الاستثنائية على وجه التحديد، يرسخ جملة المفاهيم التي أسسها سموه محلياً وعالمياً على مستوى العمل وإدارة المؤسسات وما يرتبط بذلك من الركائز المعتمدة على الإبداع والابتكار وتحقيق السبق والتنافسية والأداء المتجدد والاستثنائي.

وبهذه المناسبة رفع القطامي باسمه واسم جميع العاملين في الهيئة والمنتسبين لها والمؤازرين لجهودها من الشخصيات والجهات المختلفة، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن توجيه سموه بهذا التكريم، هو وسام شرف للقطاع الصحي على مستوى الدولة.

كما أكد أن الشيخ محمد بن راشد، ومنذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها دولة الإمارات مواجهة التحدي العالمي، وسموه يرعى جميع العاملين في خط الدفاع الأول، ويحفزهم، ويوجه بتعزيز جهودهم، إلى جانب تفضل سموه بحفز جميع الجهات والمؤسسات على الوقوف خلف خط الدفاع الأول، وهو ما جعل دولة الإمارات في طليعة الدول الأولى عالمياً في قوة التصدي لفيروس كورونا وارتفاع معدلات الشفاء، إلى جانب كونها الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في مؤشر الدول الأكثر أماناً في العالم من كوفيد-19.